蘇黎世大學主建物正門。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

國家圖書館與瑞士蘇黎世大學簽署「台灣漢學資源中心」（Taiwan Resource Center for Chinese Studies，簡稱TRCCS）合作協議，將有助蘇黎世大學師生與瑞士民眾取得我國研究與漢學學術資源，而這也是國圖完成簽署的第36個相關合作協議。

國圖表示，受疫情影響，雙方代表無法在本次簽約會面，進能透過郵寄傳送紙本的方式完成簽署作業。

瑞士蘇黎世大學位於首都蘇黎世、創建於1833年，至今總計孕育出12名諾貝爾獎得主學者，而目前學生人數有2.8萬名，為瑞士境內最大的學校，根據2021年英國泰晤士高等教育世界大學排名，該校榮獲總體排名世界第73名。

國圖表示，對於本次締結而成的「台灣漢學資源中心」合作案，受益最大的莫過於該校亞洲與東方研究學院全體師生。該學院成立可溯及二戰後1950年起，瑞士政府開始重視中國研究，隨後中國與日本語言教育在蘇黎世大學逐漸興起，日後此教育及研究風氣又擴大涵蓋到韓國及東亞各國，逐步形成當今蘇黎世大學亞洲與東方研究學院的完整體制。

國圖指出，蘇黎世大學亞洲與東方研究學院有關中國研究館藏，以西方語言、日文以及中文書刊為主。由其圖書館統計可知，館藏包含約10萬冊圖書、650餘種期刊與報紙，還有為數不少的微縮與光碟影片等資料，該學院資料檢索方面，甚至也可以輸入繁體中文查詢。

國圖提到，因為此次雙方於亞洲與東方研究學院設置「台灣漢學資源中心」，將可使該學院研究人員及蘇黎大學的師生更加容易取得漢學與台灣研究的資源，而高度嘉惠其亞洲與跨文化之研究與教學。

國家圖書館館長曾淑賢說，國圖自2012年起於海外設立「台灣漢學資源中心」，以廣泛布局於全球各大洲、以及均衡設置於不同國家為原則。不過，疫情尚未平息，諸多實體交流的推動受到限制的情況下，數位資源的推廣利用，更為重要。國圖多年來推動數位典藏，累積豐富的數位資源，因此，也將於「台灣漢學資源中心」充分推廣支持資源開放近用。