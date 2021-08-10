路透社報導，根據美國與加拿大的2項最新研究，莫德納（Moderna）疫苗可能是對抗Delta變種病毒的最佳疫苗，保護力更勝輝瑞/BNT疫苗。

莫德納建議追打第3劑疫苗對抗Delta。

美國梅約醫院衛生系統（Mayo Clinic Health System）的研究團隊8日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發布針對超過5萬名患者的追蹤分析，發現在Delta變異株盛行的7月，不論是莫德納還是BNT疫苗，對抗病毒的保護效力都較年初Alpha盛行時期有所降低，莫德納從86%降至76%，BNT從76%降至42%，顯示莫德納對抗BNT的保護效力更高。

雖然2支疫苗都能有效避免患者染疫住院，不過研究人員桑德拉然博士（Venky Soundararajan）表示，或許有必要為今年初接種BNT或莫德納疫苗的民眾追加第3劑莫德納疫苗。

同日，加拿大多倫多研究機構「Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute」也在medRxiv網站發布針對安大略省近200名長照中心住民的研究報告，比較住民在接種莫德納或BNT疫苗後，對抗包括Alpha、Beta、Gamma在內等新冠變異株的中和抗體數值。

結果發現，接種莫德納疫苗的住民，體內產生的免疫反應比施打BNT疫苗的住民更強，體內產生的中和抗體數值更高。

領導這項研究的金格拉絲（Anne-Claude Gingras）表示，年長者可能需要接種更多的疫苗劑量，或是追打追加疫苗及其他防疫措施。

路透社據此評論，莫德納疫苗可能是對抗Delta的「最佳」疫苗。

針對這2項研究，輝瑞回應：「我們持續相信，完整接種疫苗後6至12個月可能需要追打第3劑追加疫苗，以維持最高保護。」