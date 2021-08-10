2021年8月10日，遼寧省高級人民法院對加拿大籍被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格走私毒品上訴一案，依法進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持死刑原判、並沒收個人全部財產，依法報請最高人民法院核准。

遼寧省大連市中級人民法院認定，被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，伙同他人走私甲基苯丙胺（冰毒）222.035公斤，其行為已構成走私毒品罪。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法以走私毒品罪判處被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。

宣判後，原審被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格不服，提出上訴。遼寧省高級人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理此案，認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。

二審審理期間，法院依法保障了上訴人謝倫伯格的辯護、使用本國語言參與訴訟等各項權利，聽取了辯護人的辯護意見，並為其聘請了2名翻譯。加拿大駐華大使館官員、人大代表、政協委員、社會群眾等旁聽了宣判。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！