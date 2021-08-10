台中市府經發局長張峯源今日在市會議專案報告「台中市Q2七項經濟指標全國第一」。（盧金足攝）

雖然受疫情衝擊，台中市經濟還是交出好成績，受惠於國際情勢及內需力道強勁，台中市今年第二季七項經濟指標在六都與全國都名列前茅，其中公司、商業登記家數、商登資本額成長三項更連續五季高居六都第一，市長盧秀燕強調，顧防疫也要拚經濟。

市府經發局長張峯源今日在市會議專案報告「台中市Q2七項經濟指標全國第一」，盧秀燕說，台中市這幾年經濟略有成長，感謝市民一起為經濟努力，但市府不以此自滿，經濟發展不好做，不進則退，以戒慎恐懼的態度，促進經濟、為市民服務，讓大家擁有新好生活。

張峯源指出，盧秀燕民眾成績逆勢上漲，也是六都唯一滿意度與施政分數均上升者，台中市施政滿意度以「經濟與就業」53.7％進步最多，較去年成長5.6％。

由於國際情勢有利，包括半導體市場持續暢旺、電動車產業發展、疫情經濟逐勢增強、美中貿易紛爭台商回流、外貿訂單長紅等；加上內需力道強勁，包括半導體、自行車、電動車與風電產業等關鍵產業發展。

此外，台中人口紅利、不動產交易活絡、軌道經濟發酵、外商看好陸續加碼等，台中產業因此受惠，就業人口近十年成長達12萬人，其中今年上半年就業人口達138.4萬人，較2019年就成長5.1萬人，經濟及就業交出亮眼成績單。

台中今年第二季七項經濟指標，包括公司登記家數成長數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠與納管通過件數、投資台灣三大方案家數皆為六都第一；其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更蟬聯五季高居六都第一。

張峯源說，台中市今年第二季經濟指標中，公司登記家數成長4518家，公司登記資本額成長1296億元；商業登記家數成長4290家、商業登記資本額則成長高達9.14億元。

依經濟部統計處公布的新登記工廠家數，自去年至今年5月，全台累計新登記工廠家數達1萬2269家，以台中2782家六都居冠，知名廠商包含台灣美光、大立光、博大科技、汎德永業、全家便利等。

此外，特定工廠登記制度自去年3月20日起推行至今已逾周年，市府積極輔導及轄內工廠大力配合下，截至今年7月23日止，累計受理案件達4646件，特定工廠登記及納管核准件數近3462件，全國第一。

根據投資台灣事務所最新統計資料顯示，截至7月23日，經濟部「投資台灣三大方案」台中家數達197家，全國第一，投資金額超過2232億元、創造逾1萬6000個就業機會。