買外食最怕就是被加料。近日一名男子表示，買了一盤盤裝炸物回家後發現，最底下夾藏了一張千元鈔，令他忍不住噁心，「是買盲盒的概念嗎？錢是最髒的」，但不少網友卻不這麼認為，紛紛留言嗨喊「這個吃壞肚子我也甘願。」

原PO昨（9）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，晚間買了盤裝的炸物回家，吃到一半露出盤子底部才發現，底下夾藏了一張千元大鈔，令他忍不住作嘔，「買這盤，是買盲盒的概念嗎？是賺到錢，還是賺到噁心」。

根據原PO分享的照片顯示，一張對摺的千元鈔，就壓在炸肉排的下方，令他不知是否該把剩下的炸物吃完，並表示「錢是世界上最髒、細菌最多的東西。」

下方夾了一張千元大鈔，令原PO忍不住作嘔。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，不少網友驚呼「有得吃又有得拿，你賺到了」、「這個吃壞肚子我也甘願」、「怕髒可以給我！寄給我，運費我出來吧」、「我喜歡這樣的髒」、「這種髒我可以接受，有幾盤來幾盤」、「真的！錢真的很髒，你不要的話都給我吧！」

事實上，消基會過去曾表示，鈔票附著細菌多，比馬桶坐墊髒787倍，因此提醒民眾接觸鈔票後，切勿直接拿取食物、觸碰傷口，或抹嘴、摳鼻及揉眼等，更不可用手指沾口水數鈔票，以免感染細菌。