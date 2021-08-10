「宅男女神」陳嘉寶是模特兒出身，不但臉蛋精緻可愛，還有修長好身材，曾在戲劇圈發展，但她如今最為人所知的身分，不是明星而是豪門太太，陳嘉寶2017年嫁給身價2億(新台幣)的闊少黃頌祈，且日前宣布三度懷孕，如此飛快地進度，讓外界相當驚喜，但也出現不同的聲音，懷疑她追生三寶是為了生男，以及想多生子女來爭財產，她為此受訪又發文，吐露真相。

陳嘉寶結婚不過3年，已實現「三年抱三」，先是生了一雙女兒，日前又宣布懷上三寶，等於一年就生一個，網友好奇她生到第三個，是否是希望生兒子，才這麼拚，據《東網on.cc》報導，陳嘉寶表示自己一直都設定想要3個孩子，並且希望小孩的年齡近一點，她好照顧，手足之間也能在成長路上互相陪伴，至於孩子的性別，她沒有特別要求，更表示不明白那些覺得男生比較好、比較重要的想法，「教得好的話，就是個好孩子吧」。

至於她嫁入豪門，被傳生孩子就能從婆家分得到土地，陳嘉寶大笑出聲，表示男方家連祠堂都沒有，只有一間幾人傳承的教堂，蓋教堂的地，還是老公的曾祖父捐給教會才蓋的，「我們就算生1萬個兒子，都沒有東西分」。

她也表示，結婚、生孩子的時間點，都是上天緣分安排，而他們會靠自己的努力，來給孩子們好的生活，對於盛傳的「追生男孩」的觀念，陳嘉寶覺得無論自己再怎麼解釋，還是被誤會，只能說時代不同了，希望大家思想能進步一些，女孩並不比男孩差一階。