演藝圈美女如雲，各種類型都有擁護者，不過說到「台灣第一美女」，可能早期會想到林青霞，之後還有蕭薔，現在多是提到林志玲，因此就有網友好奇，大家心目中的台灣第一美女是誰？發文一出也引起網友熱議。

有網友在PTT以「你心目中的台灣第一美女是誰」為題發文，提到蕭薔很久以前就被封為「台灣第一美女」，後來林志玲成為她的接班人，不論身材、氣質，還是形象，都可謂實至名歸。

不過原PO就表示在林志玲之後，好像就沒有人討論新一代的第一美女了，因此他好奇如果大家提名，會選誰呢？他個人認為張鈞甯氣質、外貌和形象都是沒話說的人選，如果要年輕一些，他覺得黑嘉嘉也不錯，不僅有姣好外貌，還是世界最強女棋手。

網友認為林志玲是台灣第一美女實至名歸。(圖／本報系資料照)

貼文一出，不少網友也加入討論，認為林志玲仍當之無愧，「當然是志玲姐姐，人美心美大愛」、「志玲姐姐還是無法被超越」、「論品格長相智慧，推～林志玲」、「漂亮的女人很多，但要承接林志玲很難」。

但除了林志玲之外，也有不少人提到周子瑜，認為新一代女神就是她，「子瑜善良到像是天使」、「投周子瑜接棒一票」、「當然是子瑜我老婆」，還有網友點名柯佳嬿、許瑋甯、周曉涵等女星。