疫情肆虐，各國管制邊境，民眾都宅在家，連帶造成走私毒品模式改變，台灣高檢署公布「毒情報告」，指出過去常見的人體夾帶毒品走私日漸減少，加上毒蟲都宅在家吸毒，毒梟轉為利用漁船或以國際快遞、包裹夾藏毒品走私來台，甚至以網路宅配販毒，成為毒品走私漏洞，導致相關案件暴增，將加強查緝。

高檢署表示，受疫情影響，各國皆加強通商口岸邊境管制作為，導致毒梟轉為利用漁船或以國際快遞、包裹夾藏毒品走私來台，近期案件量及查獲數量均有增加。

過去常見之人體夾帶毒品走私減少，吸毒者逐漸轉為在家或私人場所吸毒，或以網路訂購宅配等方式，減少被查緝風險。因此利用快遞貨物及國際郵包物流，成為網購貨物主要模式，已成為毒品漏洞，

依照關務署統計，2019年查獲利用快遞、郵包夾藏毒品共計362件、1052.5公斤，去年查獲 465件、2983.8公斤，顯示後疫情時代查獲利用快遞、郵包夾藏毒品走私案件 確有增加趨勢。

此外，疫情期間，大麻植栽場增多，去年查獲大麻植株樹達3倍成長共5863株，但今年至3月底，已經超過去年總量、高達8416株。光是去年10月至今年3月，僅半年時間，警調先後在 南投、新竹、嘉義地區查獲大規模大麻植栽 場，各扣得1361、1540、2615株大麻，高檢署要求警調應持續關注大麻類毒品企業化栽種、銷售問題。

高檢署指出，毒梟以快遞、郵包夾藏毒品走私大麻為大宗、案件持續增加中：根據關署統計快遞、郵包夾藏大麻（花、種子、大麻膏）件數，2019年查獲104件，去年則查獲206件。