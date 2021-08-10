蔡英文總統今天上午接見「美國在台協會」（AIT）台北辦事處新任處長孫曉雅，期待台美在投資、貿易以及供應鏈安全等領域，繼續加強、加深合作，並且朝簽署「雙邊貿易協定」（BTA）努力，建立更緊密互惠的經貿連結。也希望未來雙方在更多新興議題，包括對於氣候變遷的因應，能展開更多的合作。

蔡英文表示，很高興與孫曉雅處長再次見面，也非常歡迎她再次派駐台灣，就任美國在台協會台北辦事處處長。她要代表政府及人民，表達最誠摯的歡迎。

上個月，孫曉雅抵達台灣的時候，戴著印有「HELLO TAIWAN」的口罩，引起大家的注意。她說，這個口罩來自駐美代表蕭美琴，也是我們僑胞推廣國民外交的創作和努力。「謝謝孫曉雅處長幫助推廣，相信我們海外鄉親一定很高興」。

蔡英文指出，孫曉雅是相當資深的外交官，也是台灣的老朋友。在90年代就曾經派駐台灣，也見證了台灣很多重要的轉變。2019年，台美舉辦第一屆「太平洋對話」，孫曉雅以美國國務院副助卿身分，率團來到台灣，也在「玉山論壇」發表專題演講。當時兩人在總統府也有見面的機會，對於如何維護區域的穩定和共同價值，交換了很多意見。

她也提到，孫曉雅在擔任亞太經濟合作（APEC）資深官員時，在APEC場域中，也和台灣有過密切的合作。她相信，以孫曉雅豐富的外交經驗，以及對台灣的熟悉和長期關注，一定可以讓台美關係更上一層樓。

這幾年來，台美關係持續有許多關鍵性的進展，也共同對抗疫情挑戰。今年6月，美國捐贈250萬劑疫苗給台灣，「在逆境中願意互相協助的朋友，就是真正的朋友」。對於美國對台灣的堅定相挺，她再次表達感謝。

今年6月，台美雙方也召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談。蔡英文期待台美在投資、貿易以及供應鏈安全等領域，繼續加強、加深合作，並且朝簽署「雙邊貿易協定」（BTA）努力，建立更緊密互惠的經貿連結。

在安全方面，蔡英文指出，拜登政府上周也首度宣布對台軍售，相信對於強化台灣自我防禦的能力，會有非常大的幫助。除了感謝美國的支持，也希望雙方攜手努力，共同維護印太區域的和平及穩定。

另外，台美近來在海巡、科技以及教育等各領域的合作，都有許多的進展。她期待未來雙方在更多新興議題，包括對於氣候變遷的因應，也能展開更多的合作。並希望台美雙方在既有的深厚基礎上，持續深化「真朋友、真進展」的合作夥伴關係，更期待孫曉雅能發揮創意，「我們共同攜手使台美關係更上層樓」。

隨後，孫曉雅處長致詞時感謝蔡英文總統溫暖的問候，並表示，她非常高興及榮幸，這次以美國在台協會新任處長的身分，回到台灣。如大家所知，台美關係正處於巔峰狀態，是史上最佳，希望未來能與蔡總統及其團隊共同合作，在各領域強化並拓展台美關係，向前邁進。