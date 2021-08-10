搶先預告：《戰艦世界》X《銀河英雄傳說 Die Neue These》的首度合作將於八月登場

現實生活中，潛水艦徹底改變20世紀海戰，如今將再次改變《戰艦世界》戰局。

2021年8月10日 — 戰遊網 (Wargaming.net) 今天宣布，旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.10.7版本更新，帶來一系列新內容，包含與《銀河英雄傳說 Die Neue These》首度合作，潛水艦首次登場排名戰，新船塢活動De Zeven Provinciën以及IX 階Missouri的重返。

現實生活中，潛水艦徹底改變20世紀海戰，如今將再次改變《戰艦世界》戰局。自 2019 年首次宣布以來，潛水艦進行了 6 次公開測試和無數次的封閉測試，如今將在0.10.7版本更新釋出後，首度在非測試環境下開放讓玩家駕駛。潛水艦有 4 種下潛深度：水面、潛望鏡深度、操作深度和最大深度。每種下潛深度有其適用的特定情況，遊玩時必需將各深度的優缺點考慮在內。潛水艦的主要武器是音響魚雷，其中聲納音波機制將有助提高魚雷齊射的潛在效率。

在對抗潛水艦方面，部分主力艦能呼叫反潛防禦飛機，於指定區域投擲深水炸彈。許多驅逐艦和某些輕型巡洋艦則裝載了深水炸彈，可命中潛在水底的潛水艦。潛水艦在 0.10.7 版本更新釋出會立即開放，新的排名戰賽季則將於0.10.7版本更新釋出一週後展開。玩家可先透過參與聯合作戰試用潛水艦，體驗全新艦種的機制，為新的排名戰賽季做準備。

0.10.7版本更新也搶先預告《戰艦世界》與 日本動畫《銀河英雄傳說 Die Neue These》的首度合作將於八月登場。屆時將推出全新主題迷彩，帶有客製化配音的「羅嚴克拉姆王朝」的萊因哈特·馮·羅嚴克拉姆和「自由行星同盟」的楊文里等全新指揮官。

另外，除了荷蘭巡洋艦將持續開放搶先體驗，0.10.7版本更新另新增一個由 24 個階段組成的全新造船工程，讓玩家在鹿特丹船塢建造 VIII De Zeven Provinciën，另外也新增了一個全新戰鬥任務系列，完成戰鬥任務的玩家將能獲得「荷蘭巡洋艦：第 2 部分」紀念旗幟和帶有強化技能的荷蘭獨特指揮官 Klaas Janssen。

0.10.7 版本更新影片介紹

最後，為紀念第二次世界大戰結束，8 月 27 日將推出特別活動，玩家期待已久的IX 階Missouri 將重返遊戲，玩家能以達布隆兌換Missouri隨機組合包來獲得。

關於《戰艦世界》

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲，讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。上萬噸位的當代海上巨人將會在遊戲重現史詩級的戰鬥。採用玩家對戰及玩家聯合作戰的遊戲模式，由戰遊網公司開發和發行運營。為了引入多元化的戰術，《戰艦世界》為玩家提供多種艦船選擇，包括能夠從遠距離提供空中支援的航空母艦，強大威武、震懾人心的主力艦和重巡洋艦，以及輕巧靈敏，合適採用狼群戰術的驅逐艦。

關於《戰艦世界：傳奇》

《戰艦世界：傳奇》是Wargaming旗下《戰艦世界》系列中的一個新延伸，由《戰艦世界》位於聖彼得堡的團隊負責研發，並以家用主機的玩家偏好及家用主機介面作為原先設計考量，提供PS4與Xbox One版本。家用主機將為遊戲帶來全新的視角，除了能使用海上歷史上最具代表性的戰艦進行身臨其境的戰鬥外，也將包含家用主機版玩家專屬的內容及特色。

關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。