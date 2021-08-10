「最美博士」許藍方日前被週刊曝光劈腿人夫，連帶限制級對話一起流出，讚賞男方讓她「前面、進來、深處、胸部」接連高潮，大批粉絲驚聞不倫戀幾乎不能接受，出征許藍方的臉書和IG狂轟，甚至叫她趕快離開演藝圈。

許藍方10日被《鏡週刊》公開小三真面目，主動傳曖昧訊息撩已婚醫師，雙雙越線到摩鐵開房，私下露骨對話和傳清涼照的行為全曝光，許藍方更稱讚情夫床技很厲害，感謝對方讓她高潮，表示可把這段過程以朋友的經驗公開分享，正宮氣得提告侵害配偶權。

許藍方頂著台北醫學大學護理學博士的光環，外型氣質端莊、口才流利，卻被爆出介入他人婚姻，優質形象顯然受到影響，她的臉書粉專、IG目前遭到大量網友洗版，由於最新發文的內容提到「若你想要擁有幸福，就得勇敢『去愛』，不只是懂得愛的真諦或享受被愛的感覺」、「希望可憐臭酸民，也能漸漸感受到社會僅剩的溫暖，學著如何在簡單的滿足中大笑」等，反被網友拿來說嘴，痛批：「勇敢去愛的前提，也要確認對方是否單身」、「勇敢去愛？搞人老公」、「勇敢去愛愛就對了」、「勇敢的去愛不是叫妳去破壞他人的家庭」、「自己當人家小三，婚姻破壞者，搶別人丈夫別人的爸爸，然後說網路臭酸民」、「真的對博士失望了」、「退出演藝圈吧」，不過仍有粉絲力挺，希望等到許藍方親口說明再對事情下評論。