新北市樹林區行政機關分散在區公所周邊，辦公廳舍老舊亟待改善重建，洽公停車空間也不足，新北市城鄉局將循新店行政園區模式，打造一站式的聯合辦公大樓，讓民眾日後洽公更便利、有效率，預計2023年10月都更審竣，概估工期3年，預計於2026年10月完工。

新北市長侯友宜今視察樹林區公所及其周邊環境，宣示正式啟動「樹林行政園區公辦都更」，將與樹林農會共同來合作，後續市府將交由今年初成立的新北市住宅及都市更新中心負責主導辦理，期盼打造樹林新亮點，提升環境品質及帶動當地整體發展。

侯友宜表示，新店行政園區於去年完工啟用後，替當地帶來更便利的行政服務，也大幅提升了當地的發展，目前市府持續推動多處行政園區的再造，包含永和、土城、三重、新莊等4處，未來將再增加樹林行政園區，讓都市容貌及行政效率煥然一新。

城鄉局長黃國峰表示，目前規劃進駐單位有樹林區公所、樹林戶政事務所、警察局樹林分局、環保局第五稽查分隊及所屬清潔隊；又樹林行政園區鄰近樹林火車站，交通區位條件優良，相信除提升行政效率、改善當地環境品質，也將會帶動當地整體發展活絡。