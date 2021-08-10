行政院即將推出振興5倍券，堅持不發現金與民意背離，行政院長蘇貞昌也多次公開強調，5倍券有「使用期限」才能發揮刺激消費的作用，並堅稱5倍券等於現金。對此，資深媒體人黃暐瀚反問蘇貞昌，下個月薪水有考慮改成「等同現金」的振興券嗎？說發券等於現金，到底哪根腦筋轉不過來？

對於5倍券爭議，蘇貞昌8日受訪時提到，發放3倍券、5倍券而非發放現金，主要是因「限期使用」，而現金沒辦法達到這個效果，甚至還可能被存起來，並提到，一如去年的3倍券，可以期待商家以及地方政府加碼拿出更多折扣，促進消費。昨蘇貞昌到屏東勘災，受訪時再強調，5倍券等於是現金，但必須限期使用才不會被存起來。

針對蘇貞昌的說法，黃暐瀚今（10）日在臉書反問，既然等於現金，那院長下個月的薪水，有考慮改領「等同現金」的振興券嗎？政府官員、部會首長接下來每個月的薪俸，要不要全部改成「領券」，不要領錢？

黃暐瀚並酸說，一般民眾拿1千換5千，5倍樂；部會首長月薪20萬，行政院長月薪30萬，通通換成「振興券」，那就會有200倍樂、300倍樂，多好！換不換？

如果不換，黃暐瀚建議蘇貞昌，不用管國民黨怎麼說，應先聽民進黨各地的立委是怎麼說的？支不支持？也看看底層老百姓現在的苦，他們想要的、需要的到底是什麼？黃暐瀚也舉例，美國、日本都發現金，台灣卻堅持不發現金，還說發券等於現金，到底是哪根腦筋轉不過來？