英業達(2356)7月合併營收達455.11億元，月增10.3%、年減6.5%，為今年單月新高，公司三大產品包括筆記型電腦、伺服器和智能裝置等訂單需求都較上季有雙位數成長。除了3大產品線外，英業達也積極開發新興事業如車用電子和智慧醫療。

英業達旗下英華達自有品牌「全家寶」結合AIoT，增進醫療效率掌握治療進展，「全家寶全方位生理量測系統」陸續獲醫院採用。英業達集團公益慈善基金會於日前再捐贈國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院「全家寶全方位生理量測系統」。

「全家寶全方位生理量測系統」，利用科技協助監測民眾施打疫苗後之生理數值，民眾施打疫苗後，透過全家寶居家量測之血壓、心電圖數據均自動上傳至雲端，臺大醫院雲林分院醫護團隊在醫院即可隨時監測民眾之生理數值，更能進一步透過全家寶系統查看高風險個案之即時心電圖，在血壓或是心律發生明顯異常時，馬上關心民眾，期望在生理數據異常的第一時間協助民眾進行就醫建議，降低猝死之風險。

臺大醫院雲林分院副院長劉宏輝表示，今年五月因疫情全國升三級警戒，臺大醫院雲林分院如臨大敵，所幸我們第一時間即導入「全家寶」系統於防疫隔離病房，護理人員在護理站的中央監控螢幕上可即時掌握所有隔離病患之即時心電圖、血壓及血糖等生理數據，運用科技保護同仁的安全並兼顧防疫之需求。

英業達集團公益慈善基金會李詩欽董事長表示，此次捐贈「全家寶全方位生理量測系統」並由臺大醫院雲林分院將全家寶分別導入防疫隔離病房、疫苗施打居家監測以及阿波羅計畫，使得雲林鄉親及長者能獲得更全面的健康照護，而這也是英業達集團公益慈善基金會一貫秉持的社會服務宗旨。