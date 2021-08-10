台塑(1301)第三季因歲修關係，開工率將低於第二季，預計單季營業收入將低於第2季，台塑今開低走低，跌幅超過2%，摔下百元大關、最低達99.2元。

今年上半年因為美國德州大風雪衝擊，PVC、EVA、NBA、AN、北美PE的價格上漲，扮演台塑核心獲利的主要引擎，隨德州暴雪的效應消失，以上產品價格及台塑營業利益恐將在第3季修正。

台塑表示，8月因麥寮正丁醇廠及寧波PP廠已於7月完成歲修，預計產銷量將增加，且部分石化產品價格反彈回升，因此，單月營業收將高於7月，而9月因麥寮PVC/VCM/(石咸)廠/ECH安排歲修或工檢，營業額將低於8月，整體而言，因第3季開工率比第2季低，第3季營業收將低於第2季。

台塑第3季開工率將低於第2季，台塑第3季共安排10個廠歲修或工檢，加上麥寮正丁醇廠停車更換觸媒，合計11個廠，比第2季7個廠增加4個廠，預期開工率89%低於第2季91%。

展望第4季，法人看好PVC、AN價格將重啟漲勢，而北美PE、NBA、AN價格跌福亦有限，主要原因包括，印度及東南亞解封後PVC進口需求將復甦，且此區域目前庫存水準仍低；再者，天然氣供應瓶頸將延續至明年第2季，限縮氨-AN供給，並限縮合成氣-NBA-AE供給；最後，北美PE需求持續強勁，製造商庫存在第3季尚難以建立。

台塑7月合併營收223.44億元，創歷史同期新高，月衰退2.6%、年成長42.2%。