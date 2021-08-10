擇偶時大家對另一半年齡的要求不盡相同，星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、天秤座、巨蟹座的女人喜歡年紀大的男人，因為她們渴望能夠被照顧，想要享受被寵愛的感覺，年齡大一點的男人性格穩重，往往比較能包容她們的任性，又能給予滿滿的安全感，是她們心目中的理想型。

▍1.雙魚座

雙魚女很重視愛情，年輕時很容易墜入愛河，往往在沒有深入認識對方的情況就展開交往，因此遇到渣男的機率也特別高，她們在愛情中容易感到沒有安全感，因此在一段又一段的情傷後，越來越偏好年紀大一點、性格成熟的男人，她們知道自己在愛情中只想當個被寵愛的小孩，如果另一半能夠包容自己的一切，她們才能感到踏實又安心，不再胡思亂想。

▍2.天秤座

天秤女外貌條件好、氣質優雅、待人溫和，因此桃花運一直都很旺，在愛情中她們從來不會耍任性，反而很能夠包容另一半，一旦遇到比較幼稚的人，就會被對方當成大姐姐般相處，其實被依賴久了她們也會感到很累。天秤女在愛情中能夠維持理智，她們知道成熟穩重的另一半才能共築穩定的婚姻，為了自己的幸福，她們更傾向於尋找年齡偏長、思想成熟的另一半。

▍3.巨蟹座

巨蟹女很會照顧他人，給大家賢妻良母的印象，不過她們骨子裡就是小女人，渴望遇到能夠照顧自己的人，比起依賴心重的幼稚男生，她們更想要成熟的另一半，不但能給予滿滿的安全感，滿足她們對安定的渴望，又能寵愛自己，因此擇偶時她們往往傾向選擇年齡大一點的男人，比較容易找到性格穩重、舉止成熟的對象。