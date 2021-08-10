大陸華東師範大學國際關係與地區發展研究院院長，俄羅斯研究中心副主任劉軍10日指出，中俄「西部·聯合-2021」大規模聯合軍演於9日在中國內陸腹地寧夏某訓練基地拉開帷幕。由於「西部·聯合」代號此前從未出現，且阿富汗局勢正發生顛覆性變化，所以美西方媒體兩相結合渲染炒作。正確看待此次中俄軍演發揮的作用，應是展示維護地區穩定決心。

劉軍在《環球時報》撰文表示，首先，中國國防部此前表示，此次聯合軍演目的是進一步強化中俄全面戰略協作夥伴關係和戰略互動，提高兩國軍事合作水準，展示中俄共同打擊恐怖主義，維護地區和平穩定的決心和能力。演習最大目的是再一次提升兩國、兩軍之間的戰略互信，為維護地區安全穩定做出新的積極貢獻。

劉軍指，其次，中俄聯合軍演在中俄關係「不結盟」「不對抗」「不針對第三國」的背景下致力於反恐和維護地區安全穩定，既是中俄兩國內在的安全需求，也是兩國在上海合作組織框架內務實合作的國際責任所在。

劉軍稱，再次，如同中俄歷次聯合軍演一樣，「西部·聯合-2021」軍演是根據國際及地區安全形勢的變化，加強軍事合作與演練。尤其是隨著阿富汗安全形勢的惡化，上海合作組織有義務加強軍事與安全合作，這也是《上海合作組織憲章》及相關條約所賦予的歷史使命。

劉軍強調，中俄歷次聯合軍演以及上海合作組織範圍內的歷次軍演實踐都證明，上合組織成員國的軍事合作與軍事演習不會介入任何地區衝突，不會千里迢迢到域外炫耀武力，不會以任何其他國家為假想敵來抱團攻擊，也不會以武力挑釁並挑戰任何一個主權國家的領土領空領海完整。

近期，俄羅斯與中亞國家也正在舉行聯合軍事演習。與中俄演習一樣，這些演習也是為應對歐亞地區安全形勢變化所開展的努力。今年是上海合作組織成立20周年。面對新的國際及地區形勢的發展，上海合作組織可進一步發揮地區安全「穩定器」的作用。

劉軍說，總體來看，上合組織成立20年來，在政治、經濟、安全與人文合作方面形成「四輪驅動」，上合組織誕生就是以安全合作為起點，致力於打擊「恐怖主義、分裂主義與極端主義」三股勢力，維護邊界安全與穩定。

而且，上合組織成立以來，在打擊「三股勢力」，維護地區安全穩定方面簽署了一系列條約，並得到各國立法部門批准。

劉軍稱，因此，中俄聯合軍演以及上合範圍內一系列軍演，對外是應對歐亞地區日益嚴峻的安全形勢，對內是條約所賦予的組織義務。中俄聯合軍演是新時代中俄全面戰略協作夥伴關係背景下為保障中俄兩國國家安全及歐亞地區安全穩定的正義行為。