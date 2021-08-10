從去年下半年開始，全球貿易需求大幅提升，造成航運供應鏈陷入緊繃，缺櫃、塞港情形不斷上演，在運價飆高的同時，航運商紛紛開始訂購新船以滿足龐大需求，數據顯示，今年上半年造船訂單比去年同期成長10倍，是史上第2大增幅，此外韓國造船海洋工程公司（KSOE）光上半年就賺了138億美元（約新台幣3800億）。

日經新聞報導，海運研究機構Clarkson Research的數據顯示，今年上半年全球新造船隻達317艘，比去年同期成長約10倍，是史上第2大的增幅，同時也是2005年後的新高。

韓國造船廠可說是主要受益者，今年上半年的整體訂單比去年同期成長7倍，其中韓國造船海洋工程公司（KSOE）為最大贏家，上半年訂單總額高達138億美元（約新台幣3864億），修正總噸位達1047萬CGT（修正總噸），為去年同期的7倍。

隨著訂單量暴增，新船隻的價格也跟著上漲，Clarkson Research的新貨櫃船價格指數達到89.9點，比去年同期上揚12.7點，是9年來的新高。報導也點出，當造船成本開始增加，對航運商的營運壓力也會受到影響。

在需求未解的狀況下，下半年航運景氣仍旺，航運巨頭馬士基喊話會旺到Q4，分析機構Vespucci Maritime執行長Lars Jensen則表示，「目前很難抓出貨櫃航運正常化的時間表，因為過去並沒有歷史經驗可讓我們參考，但我認為商品支出最終還是會減弱，只是很難預會在何時發生。」

全球資訊供應商IHS Markit旗下運輸諮詢部門總監Paul Bingham則強調，目前企業的庫存水位仍相當低，因此今年不太可能擺脫緊繃狀況，或許要等到明年才有機會緩解。