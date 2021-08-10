基於強勁的勞動力需求，以及經濟持續解封，高盛銀行看好2022年美國失業率可望創下50年新低。

由經濟學家哈丘斯（Jan Hatzius）為首的高盛團隊周一出具報告，將2021年底美國的失業率預測略為調降至4.1%，並預估2022年美國失業率將進一步跌至3.5%。

如果預測成真，這表示隨著經濟持續從新冠疫情中復甦，明年美國的失業率將創下50年新低。

哈丘斯並表示，2022年這樣的就業水準將帶領美國經濟實現充分就業。

他表示：「我們看好在今年結束前，美國就業將進一步穩健增長，其中一個原因是勞動力需求仍然非常強勁。此外，隨著美國經濟持續解封、聯邦政府額外加發失業給付的紓困計畫到期，以及學生返校上課，都將帶動就業快速增長」。

在高盛發布非常大膽的就業預測之前，上周五美國勞工部公布，7月非農就業人口經季調後增加94.3萬人，遠超出市場預估的增加84.5萬人，並創下去年8月以來的新高記錄。此外，6月非農就業人口上修至增加93.8萬人。7月失業率大跌0.5個百分點，至5.4%，優於市場預估的5.7%。

此外，美國勞工部周一公布6月職缺數大幅增加59萬個，達到1010萬個，超出經濟學家預估的增至928萬個，並為首次突破1000萬大關，創下歷史新高，較2018年疫情爆發前創下的最高記錄還多出了約250萬職缺。數據並顯示，今年以來美國職缺數增加近50%。