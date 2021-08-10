雖日企財報屢傳佳音，但新變種病毒株因感染力超強，也讓未來疫情增添變數。因此10日日股漲勢受到壓抑，早盤結束時，日經指數收27,905.73點，漲85.69點或0.31%。不過，日經早盤盤中，一度觸及7月中旬的高點28,128.61點。東證則收1,940.06點，漲10.72點或0.56%。

分析師認為，日經觸及28,100點之後，獲利了結賣壓隨即出籠。還有，大盤反彈幅度也會受制於疫情突然急轉直下。

受惠於亮眼財報結果，三井礦業與冶煉領漲日經指數，股價大漲10.37%。同時，也因季報好看，Smelter Dowa控股漲6%，製藥業者Otsuka控股也漲5.39%。

10日要公布財報的軟銀，漲0.3%。另外，由於財報難看，住友金屬礦業跌5.12%。

索尼跌2.06%，任天堂也跌1.97%，同列Topix 30核心中表現最差的兩檔個股。