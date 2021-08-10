台灣師範大學進修推廣學院和雙語教學研究中心協助教育部辦理110年度雙語教學在職教師增能學分班，招收國高中職教師，協助在職教師累積雙語教學能力，但本土疫情持續，所有課程都改採線上教學，教學品質受肯定。

台師大今年開設4個雙語教學增能學分班，為國中教師開設2班、高中職教師1班、高中雙語實驗班教師1班。國中教師班已於7月開課，完成第一階段課程。高中雙語實驗班將於8月12日開班、高中職班（週末班）將於9月4日開班。

台師大雙語教學增能學分班招生對象，為國高中職在職專任教師。經過6學分課程的培訓與通過測評者，可獲得台師大核發的雙語學分證明。於3年內通過CEFR B2等級以上的英語能力分級測驗合格證明的教師，可取得教育部核發的雙語教學加註證書。

台師大文學院院長陳秋蘭負責規畫這項課程，擔任台師大雙語教學研究中心師資培育組協同主持人。她說，跟其他學校推動方向較為不同的是，台師大雙語教學增能學分班的第二階段課程，提供實際的雙語教學影片，進行分析和討論。

台師大雙語教學研究中心主任程玉秀教授提到，這項學分班師資陣容堅強，除了由已經投入雙語教學相關研究的師大英語系教授擔任講師外，校內其他學科領域的師培教授（數學、物理、化學、地科、健康教育、表演藝術等）也協同指導各科教師共備雙語教學課程。

因應本土疫情，避免群聚染疫風險，目前課程都採遠距線上教學。完成第一階段課程的學員大多認為即使是遠距教學，教學品質絲毫沒有打折扣，有學員直說：「教授們各有所長，教學各自精采，備課也非常認真用心，上述課程不論在教學內容或教學呈現本身，都對我未來從事雙語／英語教學有豐富的啟發與充電。」

學員們大部分都肯定此課程得以奠定教師雙語教學知能、提升其教學信心：「讓我學到雙語教學的理論與實際應用，讓我從抗拒雙語教學，轉變成認為雙語教學是實際可行的事情。非常棒！」「台灣目前要推行的雙語課程有更進一步的了解，並且知道要從何處尋求資源，對進行雙語課程共備與教學比較有信心。」