年約40多歲女子今（10）日上午10時許，被發現墜落於新北市板橋區南雅南路某社區大樓2樓平台，女子全身多處骨折，警、消獲報抵達時，女子已無呼吸心跳，緊急送醫急救，警方已調閱監視器並封鎖現場，進一步釐清墜落原因。