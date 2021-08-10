新北板橋驚傳女子從高處墜落 命危送醫急救 12:392021/08/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方已調閱監視器並封鎖現場，進一步釐清墜落原因。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約40多歲女子今（10）日上午10時許，被發現墜落於新北市板橋區南雅南路某社區大樓2樓平台，女子全身多處骨折，警、消獲報抵達時，女子已無呼吸心跳，緊急送醫急救，警方已調閱監視器並封鎖現場，進一步釐清墜落原因。 宜蘭廂型車自撞路樹 車體全毀1死1命危 難忘奧運初體驗 高球雙姝盼再戰巴黎 #女子 #墜落 #急救 #板橋 #高處墜落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菲麗絲拿下奧運女子田徑最多獎牌 平劉易士紀錄 06:562021/08/07 體育 國3苗栗段2車猛撞釀3傷 5歲女童與母命危急救中 15:192021/08/07 社會 雨灌高雄傳災情 六龜走山、市區路樹倒廣告布條從天降 13:112021/08/07 社會 體操女神火辣身材掀暴動「1靈異照片」遭瘋傳 網驚呆 17:462021/08/08 搜奇 她夜闖「靈異車站抓鬼」突從頂樓墜落 警反應不單純 13:542021/08/09 搜奇 假投資真詐騙！投資線上教學誆賺大錢 女子匯55萬元 13:562021/08/06 社會 桃園蘆竹大樓住戶7樓墜落 送醫宣告不治 17:332021/08/07 社會 女星驚傳嚴重車禍逝世 享年50歲 親弟悲痛證實消息 16:592021/08/09 娛樂 屏東南州驚傳民眾跌落水溝下落不明 警消至今未尋獲 20:332021/08/07 社會 女偶像辣曬南半球洩30歲狀態 才挺過罕病：保持好心情 19:052021/08/06 娛樂 看屋筆記：板橋區THE VIEW(個案＋價格分析) 09:002021/08/07 建案開箱-新北 社會熱門新聞 女返家驚見2辣妹躺床喊：「我不認識妳們！」 真相竟是那東西作怪 - 社會 美女師遭酒駕男撞死 救護員淚崩幫恩師CPR：不相信會是妳 - 社會 男警上銬AV女優警車大戰片外流 慘遭開除4年結局大逆轉 - 社會 離婚仍同居答應1周1次 人妻控前夫扒光硬上：像光溜溜的雞 - 社會 男啪啪13歲少女恐關10年 法官見她穿「馬甲衣」立判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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