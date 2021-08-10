去年4月錢櫃KTV林森店大火造成6死，北市去年9月宣布公共意外保險額度加倍，新北市日前也公告修正「新北市消費場所應投保公共意外責任險之投保範圍及最低投保金額」，將最低保額每人身體傷亡從300萬元提高至600萬元，並首次將實境體感（VR）、密室逃脫等新興消費場所及休閒農場納入強制投保公共意外責任險範圍，規定於明年1月1日生效。

新北市法制局指出，修正後，每一事故財產損失理賠從200萬元增至300萬元、保險期間總保險金額從3400萬元拉高到3800萬元，若為特定消費場所，如視聽歌唱場所、總樓地板面積500平方公尺以上的百貨公司等，總保險金額則從6400萬元提高至6600萬元。

2015年八仙塵爆釀15死484傷，為避免類似的重大傷亡事故發生後消費者求償無門，法制局長吳宗憲表示，「新北市消費場所應投保公共意外責任險之投保範圍及最低投保金額」，經彙整專家學者、產險公會及業界代表意見並召開多次會議後修正公告，新規定將於明年元旦起生效，屆時將提供消費者更多的保護。

現階段除加強對業者宣導外，法制局明年起也將實地查核轄內消費場所投保的公共意外責任險保額是否符合規定，以進一步保障消費安全。