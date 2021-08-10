周姓男子堅信「聽老婆的話就會大富貴」，到大陸工作前，將證件印鑑、銀行帳戶都交給妻子保管，20年後退休回到台灣，卻發現不動產被移轉，帳戶也幾乎被提領一空，氣得提告要妻返還4012萬餘元。台北地院認為，大部分款項合理用於家庭開銷，只有小孩嫁妝及購屋款未經周男同意，遂判周妻應返還此部分共1029萬餘元，可上訴。

周男主張，他與妻子育有1女1子，因長期外派大陸工作，1993年起將身分證、銀行帳戶及印鑑交給妻子保管，由妻子支付家庭開銷，但他2013年退休後返台，於2016年間發現名下不動產被妻子移轉一空，銀行帳戶也只剩下6992元，要求妻子還錢不成，只好提告追討4012萬7220元。

周妻辯稱，周男為了保證不會外遇，才承諾將薪資全部交給她，交付帳戶、印鑑時，沒有限制金錢用途，也未要求她提供支出明細。周男在婚姻初期創業失敗，都是她兼職幫忙還債，且兒女出國讀書、成家等都需要錢，周男也從未反對，現在卻改口要求還錢，並不合理。

北院審理時，周男承認沒有約定錢要怎麼用，也沒有求要檢視，「台灣人有一句俗語，就是聽老婆的話就會大富貴，所以我太太跟我講的我都OK」；而周男每1個半月就會返台休假，應可利用網路銀行或委託其他親友查帳，卻直到現在才求償，法官因此認定生活開銷、子女教育費用等部分請求無理由。

不過，周妻給女兒517萬0630元嫁妝購屋，此部分未獲周男親口答應；周妻為公平起見，兒子留學歸國後要買房，另還贊助512萬元，此部分也從未與周男商量，法官因此認定這些不在家庭經濟合理支出範圍內，判周妻應返還周男1029萬0630元。