2020東京奧運於8日閉幕，中華隊繳出2金4銀6銅的空前佳績，《中時體育》特地精選日本著名的歷史人物或動漫角色，為本屆的中華隊舉辦1個具有東瀛風格的「東奧頒獎典禮」：

《舉重女神 輾壓各國冠天下》

「劍聖」宮本武藏是日本江戶時代初期的傳奇武士，為二天一流劍道的始祖，以「二刀流」劍術聞名於世，據稱一生60場決鬥未嘗敗績。在本次東奧中華代表隊中，能有宮本武藏這種「獨孤求敗」的高度與氣勢，則非「舉重女神」郭婞淳莫屬。

用「輾壓」2字形容郭婞淳在東奧舉重女子59公斤級奪金的過程絕不誇張，她抓舉首次挑戰100公斤之前，所有對手都已完成3次試舉，最多96公斤；同樣在挺舉首次挑戰125公斤時，場上也只剩下委內瑞拉對手仍有1次試舉機會。

在郭婞淳第1次挺舉完成125公斤後，她其實已經篤定奪金，只差要以多少重量作收，以及能否改寫自己保持的挺舉世界紀錄而已。儘管最終未能破紀錄，但總和236公斤比奪銀的土庫曼選手整整多了19公斤，而抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，在這個新增量級都成為奧運紀錄。

郭婞淳的神勇帶起舉重隊士氣，奪金當晚陳玟卉也在女子55公斤級摘銅，而該量級金牌成績為總和236公斤，竟跟郭婞淳一模一樣，也就是輕了6公斤的她越級去比仍能奪金，戰力之強果真超凡入聖。