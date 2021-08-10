2020東京奧運於8日閉幕，中華隊繳出2金4銀6銅的空前佳績，《中時體育》特地精選日本著名的歷史人物或動漫角色，為本屆的中華隊舉辦1個具有東瀛風格的「東奧頒獎典禮」：

《帶膝傷上陣 小戴拚搏到底》

無論在台灣或日本都受熱烈歡迎的動漫《鬼滅之刃》主角炭治郎，就算面對多麼強大的對手，他還是發揮超強韌性與鬥志，跟對手拚到最後一刻，就連受傷也不肯放棄，這種敢拚敢鬥精神，就跟「羽球天后」戴資穎一樣。

以東奧羽球女單8強戰為例，當時戴資穎面對自己宿敵兼好友依瑟儂，先以14比21丟掉首局，接著第2局更是數度落後，可是小戴從未想要放棄，反而後2局都以21比18拿下，逆轉擊敗依瑟儂闖進4強。

甚至打到金牌戰，帶著膝傷上場的戴資穎面對大陸好手陳雨菲，小戴又是先丟首局，卻拿下第2局扳平，就算最後1局以18比21輸掉，未能奪金，但小戴每1球那種拚到底的奮戰精神，仍然徹底感動了全台觀眾。