日前受西南氣流影響，中南部豪雨成災，根據農委會今(10)日中午最新統計，全台農損已超過4億元，菜價更是水漲船高，今(10)日適逢周二開市，購買需求增加，北農統計指出，今日大台北批發市場蔬菜平均批發價來到每公斤48.6元，創下今年菜價新高，蔬果品質不一、尚未復耕也是價漲原因，不少民眾紛紛表示真的好貴。

北農表示，台北市今日蔬菜到貨量約1190噸，一市844噸，二市346噸，進貨量較前日935公噸增加27％，蔬菜平均批發價來到每公斤48.6元，較前日47.1元略高，不過周二逢休市，休市後承銷人存貨少，承銷業者購買需求增加，產地風雨過後，進貨品質不佳大部分水傷爛，目前買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。

根據北農統計，上價的高麗菜平均每公斤批發價60元、大白菜45元、小白菜65元、青江菜75元、空心菜96元、萵苣77元、地瓜葉88元、小黃瓜170元、番茄125元、玉米115元、青蔥76元等，都較先前漲幅不少。

嘉義林姓農民表示，這次連日豪雨自己損失了至少100多萬跑不掉，現在手邊工作除了一直抽水，其他事情都無暇以顧，雖然大雨前已經有先搶收，但是搶收就會面臨蔬菜品質參差不齊的問題，「民眾可能會抱怨菜價上漲，但是菜價本來就是老天決定，農民這種情況下真的不求賺。」

台中王姓農民指出，雖然目前雨勢暫緩，怕的是復耕前再來一場颱風或是下大雨，田裡都是水，要怎麼復耕？「還有什麼五倍券，發現金卡實在啦，都欠農藥行5萬了，疫情下大家早就賠錢了，好不容易菜價漲了一些可以減少損失，如何穩定供應才是當務之急。」

家庭主婦李太太表示，之前買長豆每斤只有70元，今天到菜市場看一斤來到180元，蔥一把之前50-60元之間，現在看到每把可以來到100元，颱風天或大雨過後很多菜都不能久放，而且要一早去買，否則晚點去品質好的都被搶光了。