微信公眾號上的莫言表情包（澎湃新聞）

美言公眾號視訊截圖。（澎湃新聞）

大陸澎湃新聞10日報導，從8月9日晚開始，一篇〈莫言開公眾號啦！〉文章在朋友圈轉發開來，原來是作家、諾貝爾獎得主莫言開設了新的公眾號，公號就叫「莫言」。接下來，每周一晚上10點，他都會在這個公號上發布兩條圖文，頭條是一些文章，二條是一條音訊。截至發稿，《莫言開公眾號啦！》的閱讀點擊量已經破10萬＋。

莫言說：「這裡會發布我一些最新的創作資訊，以及我對創作的一些感悟、看法、想法，也同時會展示一些我的作品的片段。我非常希望通過這個平臺跟大家建立一種密切的互動關係。大家有什麼想法可以和我進行交流。」

澎湃新聞報導，莫言女兒管笑笑確認，該號確實為莫言的公眾號。管笑笑表示，她父親現在正在高密寫長篇小說，目前不住在一起，她也不怎麼打擾。 在一段「快問快答」的視訊中，莫言用「飯量大」「睡眠少」「體力好」三個詞形容自己，還表示自己現在最想寫小說，如果不當作家，最想做的是打鐵。

他透露，做過最大膽一件事是1973年給當時教育部長寫了一封信，表達想上大學的強烈願望，而做過後悔的事則有很多。被問及今年看了什麼劇，莫言連說3遍《覺醒年代》，還表示自己只看劇，但不知道什麼叫「充會員」。如果要對年輕人說一句話，他想說：「向你們學習。」

在這條文章的留言中，有網友向莫言問好，莫言也回覆了一句「你好」，還加上了笑臉；有網友問：「能打賞嗎，想幫莫言充會員」，莫言還問：「什麼是打賞？」，又配了一個疑惑的表情；有網友就莫言自我形容的3個詞表示：「為什麼我只有飯量大」，莫言回：「飯量大，身體好。」 就公號的歷史資訊來看，該公號於8月2日上線，發布了《我為什麼叫「莫言」？》和《莫言和你聊聊天：終其一生做個平凡人，有錯嗎？》，也是一篇文章＋一條語音文章。

在「莫言」公號之前，莫言和王振2人共創了公號「兩塊磚墨訊」。「兩塊磚墨訊」介紹說：旨在將傳統文化與當代生活契合，以期「場上歌舞，局外指點。」本刊下設：生活與文藝創作動態、評書論書、弘揚傳統文化，文化藝術創新發展轉化，文化視角，書家頭條等，以饗觀者。

這也不是莫言第一次嘗試新媒介。去年9月3日，莫言開設了抖音號，分享新書《晚熟的人》。在第一條短視訊發出6個多小時後，該帳號已有了10.8萬粉絲，該視訊也獲得了11.3萬個讚。他參與了由人民文學出版社和抖音聯合發起的話題＃尋找晚熟的人，話題一經上線，流覽量於當天突破3100萬次，莫言本人抖音視訊點贊超35萬，12小時銷量突破1.5萬冊。