2020東京奧運於8日閉幕，中華隊繳出2金4銀6銅的空前佳績，《中時體育》特地精選日本著名的歷史人物或動漫角色，為本屆的中華隊舉辦1個具有東瀛風格的「東奧頒獎典禮」：

《黃金拍檔 麟洋配閃瞎眾人》

動漫《名偵探柯南》的主角柯南，其實是被灌下毒藥縮小的工藤新一，與服部平次並稱為「關東工藤，關西服部」2大高中生偵探。2人原本也有互別苗頭的味道，但後來情同兄弟，屢屢攜手破案。有趣的是，儘管工藤與服部在故事中各有青梅竹馬的女友，動漫粉卻總愛將2人看成「男男」CP組合。

本次東奧中華隊的「最強組合」，莫過於倒吃甘蔗、逆轉奪金的羽球「黃金男雙」王齊麟／李洋。2人在預賽首戰落敗後「關關難過關關過」，先擊敗世界排名第1的印尼組合，搭上晉級8強的末班車，再於金牌戰扳倒大陸雙塔，拿下台灣首面奧運羽球金牌，跌破外界眼鏡。

「麟洋配」不僅在比賽中展現鬥志與活力，奪金後李洋靠在王齊麟肩膀上的一幕，還被許多網友誤認2人是情侶，拱他們「原地結婚」。2個陽光男孩也很配合被湊成CP，李洋雖然表示自己有女友，但也認為搭檔的關係本來就像情侶一樣，王齊麟則說要把奧運金牌當作送李洋的生日禮物，讓粉絲更high了。