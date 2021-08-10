3年前王姓女子預計搭乘南方航空飛往廣州，不料因未聽到登機廣播，無法搭上班機，她指控南航及桃園機場公司，害她無法返回大陸地區陪小孩讀書，致其升學失利，須賠償她148萬2000元，臺灣高等法院維持一審判決，認定她主張沒有理由，駁回請求確定。

王女說，她在2018年2月1日預計搭乘南方航空公司當日下午5時45分起飛之班機，完成劃位後進入機場出境區之C5R休息室候機，但班機之登機時間將至，她未聽到登機廣播，經向機場人員詢問，未獲答覆，致她無法搭上班機返回大陸地區陪小孩讀書。

王女說，南航及桃園機場公司害她搭不上班機，致支出小孩就讀私立學校3年學費45萬元、醫療費用50萬元、不能工作之薪資損失43萬2000元及往返兩岸處理本件糾紛之機票損失10萬元，須賠償她共148萬2000元。

高院認為，王女並非初次搭乘飛機，對於搭機相關程序，自應明瞭，而登機證上記載飛機班次、登機時間、登機口等內容，並註明「客艙門於起飛前15分鐘關閉」，她在當日取得登機證，辦理出境手續後，即應按登機證上之指示，提前或準時前往登機口辦理登機手續。

高院表示，桃園機場已提出廣播紀錄證明當天在班機起飛前之下午5時21分起，共4次對出境全區以國、英、臺語廣播系爭班機之起飛時間、登機口，王女稱無登機廣播，不符實情，她無法舉證證明機場人員有何侵權行為，駁回她的請求，全案定讞。