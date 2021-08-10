2020東京奧運於8日閉幕，中華隊繳出2金4銀6銅的空前佳績，《中時體育》特地精選日本著名的歷史人物或動漫角色，為本屆的中華隊舉辦1個具有東瀛風格的「東奧頒獎典禮」：

《小林同學 超人戰力大爆發》

「賽亞人」是日本人氣動漫《七龍珠》中的戰鬥民族，故事中包括主角孫悟空和賽亞人王子達爾等重要角色在憤怒與生氣時，會變身成金黃色頭髮的「超級賽亞人」，戰鬥力瞬間陡升。在流行文化中，「超級賽亞人」也成為形容如腎上腺素激發、突然變強的詞語。

在本次東奧當中，「小林同學」林昀儒就如同「超級賽亞人」降臨一般，以19歲之齡一肩扛起了中華桌球隊，他在混雙、男單、男團3線作戰，11天內打了12場比賽仍泰然自若，展現超人般的戰力。

林昀儒先與鄭怡靜搭檔混雙摘銅，接著在個人賽連戰名將樊振東、奧恰洛夫，雖都鏖戰7局飲恨，拿下第4仍追平隊史最佳；最後男團8強對陣德國，他包辦中華隊的2點勝利，也報了男單銅牌戰對奧恰洛夫的一箭之仇。在「五朝元老」莊智淵步下奧運殿堂之後，台灣桌壇未來10年就靠小林同學燃燒小宇宙了！