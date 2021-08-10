【旅遊經 編輯部報導】配合中央流行疫情指揮中心及營建署「國家公園區域因應COVID-19 疫情警戒第2 級之遊憩人流出入管制措施」指引，太魯閣國家公園管理處於今(10)日至8 月23 日生態保護區內各登山路線降載開放，但考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性，除基於維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，山屋維持關閉，相關措施請山友們注意配合！

※.生態保護區與其他管制區內各登山路線降載開放情形：

1.太管處生態保護區內各路線：依平日承載量減半開放申請。2.錐麓古道承載量：依平日承載量減半開放申請。3.原未訂有承載量管制之各路線：承載量限定為每日50人開放申請。4.其他路線：於疫情期間，經奇萊、南湖山區路線進入者暫停開放申請。

奇萊連峰(太管處資料照片)

※.各步道開放，山友上山時，請加強自主防疫管理，包括：

1.依中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，戶外維持1公尺安全社交距離、全程配戴口罩，營地用餐應分時分流並使用酒精消毒。2.已申請入園核准者，屬於指揮中心公告之「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」之人員，應取消或暫緩申請入園；入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園。3.建議山友應加強各個人衛生與清潔消毒，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則。

疫情警戒仍未解除，相關單位將加強管制，如花蓮縣政府或秀林鄉公所等政府機關另有防疫管制或封閉措施，太管處將配合辦理。太管處亦將請內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊協助防疫稽查，請山友遵循並積極配合防疫管制相關措施，共同為防疫把關。

圖片：太管處提供