2020東京奧運於8日閉幕，中華隊繳出2金4銀6銅的空前佳績，《中時體育》特地精選日本著名的歷史人物或動漫角色，為本屆的中華隊舉辦1個具有東瀛風格的「東奧頒獎典禮」：

《笑容療癒 林敬能力挺女神》

在籃球漫畫《灌籃高手》中，慈祥穩重的安西老師不只是主角湘北高中隊的精神領袖，坐鎮場邊穩定軍心，知人善任發掘出主角櫻木花道的天分，1句「現在放棄的話，比賽就結束了」，不僅鼓舞了故事中的神射手三井壽，更成為日本動漫經典台詞之一，堪稱「最佳教練」的典範之一。

而在「舉重女神」郭婞淳身邊，指導她11年的教練林敬能包括身型或慈祥和藹的笑容，都很有安西老師的味道。不論是2014年備戰亞運時不慎被槓鈴壓傷右大腿，還是2016年里約奧運摘銅落淚，都是林敬能陪伴郭婞淳度過這些低潮與挫折，進而於2017年世大運、2018年亞運與本屆東奧接連摘金。

郭婞淳則笑說，用安西老師來比喻恩師林敬能，「外表的確蠻像的！」不過舉重女神也偷偷爆料，表示教練個性是刀子嘴、豆腐心，「還有，他其實沒有安西教練那麼冷靜，哈哈哈！」