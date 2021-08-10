2020東京奧運於8日閉幕，中華隊繳出2金4銀6銅的空前佳績，《中時體育》特地精選日本著名的歷史人物或動漫角色，為本屆的中華隊舉辦1個具有東瀛風格的「東奧頒獎典禮」：

《鞍馬王子 迴旋進化無極限》

日本知名動漫《神劍闖江湖》的男主角緋村劍心，從師父比古清十郎身上學會飛天御劍流最終奧義「天翔龍閃」，才能擊敗前維新志士志志雄真實維護日本安危，我國「鞍馬王子」李智凱則以擅長的絕招「湯瑪斯迴旋」叱吒東奧。

李智凱最擅長的湯瑪斯迴旋，是由等同他師父的林育信教練把這個動作延伸到鞍馬上面，然後藉由李智凱不斷增加穩定性與困難度，才能變成如今在東奧舞台上，幫我國搶下史上首面奧運體操獎牌的動作。

就像「天翔龍閃」是從飛天御劍流奧義「九頭龍閃」進化而來一樣，李智凱的湯瑪斯迴旋，如同他自己所說，里約奧運是1.0版，台北世大運變2.0版，來到東奧變成3.0版，接下來就讓我們期待他何時進化到4.0版了。