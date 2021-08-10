政府防疫措施，佐登-KY(4190)5月18日起全台129門市暫停營業衝擊，雖以多管道銷售產品，7月營收進一步衰退至1.54億元，月減28%、年減31%。佐登指出，7月27日已開始恢復一對一美體按摩服務，來客率已恢復至65%，臉部護理也已經開放，預期8月起營運將走出谷底。

在疫情期間，雖說門市暫停對外營業，但一線美麗教練立即轉至線上服務會員，不僅利用電話與直播販售產品滿足消費者保養需求，更使用通訊軟體服務會員們肌膚護理問題，在遠距期間，透過線上工具拉近與消費者的距離，落實顧客關係管理，而隨著疫情警戒降級，7月27日開始恢復一對一美體按摩服務，目前來客率已恢復至65%。

佐登表示，公司內部員工本身為公司會員的比例極高，故此次面對疫情衝擊，全員不分內、外勤員工，皆轉身成為公司產品的KOC(關鍵意見消費者)，針對員工親友展開全員行銷計畫，不僅強化公司凝聚力，更透過與親友介紹公司產品，加強員工對於保養的知識訓練，並為公司營收帶來意外的助益。