受惠於鎳價上漲帶動產品價格上揚，不鏽鋼廠上半年業績交出佳績，運錩(2069)上半年EPS為1.76元，彰源(2030)上半年每股稅後盈餘1.44元，兩家都比去年同期的虧損明顯轉好。允強(2034)上半年每股稅後盈餘1.16元，新鋼(2032)上半年每股稅後盈餘0.85元，也比去年同期呈現大幅成長的表現。

不過，隨著美元走強，加上中國大陸因疫情再起造成需求上的擔憂，致倫敦金屬交易所(LME)周一銅價下跌，連帶拖累其餘金屬價格均跌，LME期鎳下跌594美元，為每公噸18,620美元，跌落1.9萬美元關卡，使得不鏽鋼股今早股價承壓，未反應財報的利多。

運錩第二季業績持續成長，單季稅後淨利為1.72億元、季增72%，單季EPS為1.11元。上半年稅後淨利2.72億元、年增132.47%，EPS為1.76元。展望第三季，隨著市場的需求仍然強勁，加上鋼價持續上漲，預期營運有機會持續向上。

另外，運錩7月合併營收12.44億元、月增1.85%、年增103.86%，再創單月新高，前7月合併營收59.64億元、年增82.45%。

不鏽鋼管及板廠彰源第二季歸屬母公司淨利2.78億元，單季獲利創下近八年新高，每股盈餘0.99元。上半年歸屬母公司淨利4.03億元，每股盈餘1.44元，單季及上半年營運相較去年同期轉虧為盈。

彰源7月營收12.79億元，維持高檔，年增41%，1~7月營收80.13億元，年增率達36.47%。

不鏽鋼管及板廠允強上半年獲利5.05億元，年增約79.5%，每股稅後淨利1.16元，優於去年同期的0.69元。

允強上半年營收78.22億元，毛利率回升至13.96%；營業淨利4.97億元，淨利5.05億元，年增約79.5%，每股稅後淨利1.16元。

允強受惠產品量價俱揚，7月營收攀高至18.68億元，月增約8.5%，年增98.28%；前7月營收96.9億元、年增82.45%。

新鋼以內銷市場為主，上半年獲利1.12億元，年增2.88倍，每股稅後淨利0.85元。

新鋼上半年營收17.35億元，營業淨利1.32億元，獲利1.12億元，年增2.88倍，每股稅後淨利0.85元。

新鋼7月營收3.14億元，年增5.32%；前7月營收20.49億元、年增13.42%。