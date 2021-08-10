為鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部特別設置「教育奉獻獎」，今年第16屆共有20位退休校長、老師獲獎，教育部將視國內疫情發展，妥適併案辦理「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」。

今年獲獎名單中，來自台北市士東國小退休校長連寬寬，延續父親的信念與叮嚀，退而不休熱忱付出。連寬寬屆齡退休9年多來，持續為台北市的各項教育工作服務，協助推動教育政策，從優質學校評鑑、交通安全教育訪視，到擔任師傅校長，處處都可以見到她的身影。

連寬寬同時也號召台北市其他退休校長、主任及教師擔任台北市「愛的向日葵教育志工團」志工，協助學校教師改善教學與親師溝通，以教育愛服務和陪伴教師成長，熱忱付出足為杏壇楷模。

「哪裡需要我，我就到哪裡！」「愛樂者想要學什麼，我就設法教您什麼！」這是台中市立豐東國中老師張林秀琴退休後的生活理念。

張林秀琴近22年的退休日子，她從未間斷推廣音樂教育的職志，至今仍致力於樂教工作，努力將音樂帶進偏鄉，先後到台中市豐村、石岡、東新、明正、石角等國小指導合唱團及直笛團，並多次安排音樂家及音樂團體深入偏鄉學校或農場義務演出，也推廣南管音樂。

一生熱愛客家文化，肩負傳承客語責任的彭美智老師，退休後立刻返回原服務的新竹縣新湖國小擔任志工，利用晨光時間教學客語，指導學生參加比賽，每每佳績頻傳，動力加倍。

彭美智退休迄今近21年，常以「終身學習」為生活主軸，勉勵自己「從做中學」，要「拯救客語」，因此自發參加初、中、高級客語認證，如今已取得客語薪傳教師證書資格，並陸續編著與翻譯本土語教材與書籍。此外，亦長期擔任藍染志工，實踐終身學習、終身奉獻的理念，實為教育人員典範。