美國疾管署關於莫德納疫苗2劑間隔清楚寫著28天，最晚不要超過6周(摘自美國疾管署官網)

莫德納2劑間隔，指揮中心說法反覆(資料來源：新聞／整理：簡立欣)

72歲的簡太太7月5日興沖沖打了第1劑莫德納，是台北市最早開打莫德納的一批，照理莫德納第2劑應該在28天之後打，但目前早已錯過，眼看「最晚不要超過6周」的期限也就是8月16日即將到來，她開始後悔：「當初怎麼不打AZ呢……」

像簡太太這樣打了莫德納第1劑卻不知道第2劑在哪的「莫德納孤兒」，到第5輪打完之後全台有333.5萬人。根據美國疾管署（CDC）7月22日公布的新冠肺炎疫苗4點施打指引：如果打BNT或莫德納，一定要打2劑才能有足夠保護力；BNT或莫德納不能互換，也就是第1劑打什麼，第2劑也要打同樣品牌；第1劑即使有副作用也要打第2劑，除非醫師建議不要打；但若有過敏反應，可詢問醫師是否要換別種品牌。

至於2劑間隔，美國CDC白紙黑字寫明了BNT是3周，莫德納是4周，BNT和莫德納的第2劑最晚不能超過6周。以簡太太的例子來說，根據美國CDC指引，她最晚必須在8月16日之前打第2劑。但顯然目前指揮中心完全顧不到她這個族群。

莫德納2劑間隔究竟應該多久？對此，6月以來指揮中心說法反覆。

6月12日，疾管署的〈莫德納COVID-19疫苗接種須知〉清清楚楚寫著：「我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議2劑接種間隔至少4周（28 天）。」

7月12日，指揮中心改口表示，除第1類接種對象、國籍航空機組員與孕婦等3類維持2劑間隔28天外，其餘類別第2劑延長為10至12周。

但AZ的2劑間隔本來就是不少於8周，甚至間隔10至12周效益更佳。因此這個疫苗政策最主要影響到莫德納第2劑。

7月18日，指揮中心宣布第1到3類對象及孕婦等4類，可以在打完莫德納第1劑28天後打第2劑；換句話說，指揮中心又悄悄增加第2類人員，和一般民眾「搶」莫德納第2劑。

7月23日，指揮中心發言人莊人祥補充，打完AZ疫苗第1劑滿8周，或打過莫德納疫苗第1劑滿28天的民眾，如有迫切出國需要，可打第2劑，但要提出證明文件如機票等，接種單位可酌情提前接種。

8月3日，指揮官陳時中表示「不排除再延長莫德納第2劑間隔」，並舉加拿大16周為例。不過這個說法遭到國民黨立委林奕華批評，她表示指揮中心只揭露部分事實，加拿大中央政府官網對莫德納施打指引寫得非常清楚：最短3周、最長16周，但官方建議最佳間隔則是4周。

一般民眾則想了解：退一萬步講，就算以加拿大版本的16周來算，到時莫德納就到得了嗎？簡太太就表示，她7月5日打第1劑，10月15日滿16周，「請指揮中心告訴我們，到時莫德納可以來多少劑？」