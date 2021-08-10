北市餐廳又有確診足跡 曾赴天母義麵屋、早餐店 13:152021/08/10 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局公布個案15891確診足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市衛生局公布個案15892確診足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市今日公布確診個案足跡，其中案15891在8月8日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案8月5日下午1點20分曾到過天母的義麵屋停留1小時，8日已完成清消，8／9-8／11停業；6日早上9點50分至10點30分曾到過北投區仟人活力早餐店8／9已完成清消，8／9-8／11停業。 另一名個案15892在8日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案曾在8月4日上午4點半到7點到過北市大安區國聯大飯店，9日已完成清消。 北市確診個案不只逛內湖賣場、花市 新增全聯松興店足跡 北市家樂福桂林店昨知確診足跡 今白天照營業挨轟 #新冠肺炎 #台灣 #清消 #天母 #早餐店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市8人赴美打疫苗 返台仍確診 04:102021/08/10 生活新聞 新冠死亡校正回歸 江啟臣質疑藏黑數 04:102021/08/10 焦點要聞 台東房價一路飆！他轉賣61年老透店賺近千萬 10:432021/08/10 房市新訊 籃球》林書豪確診新冠後再發文 提醒自己保持耐心 10:502021/08/10 體育 餐廳開放內用酒客激增！北市一周取締30件酒駕 11:292021/08/10 社會 新聞透視》新冠確診死後70天才公布 通報不透明 指揮中心信用破產 04:102021/08/10 生活新聞 新北今起開放高中以下校園暑期活動 04:102021/08/10 地方新聞 嘉義今起可內用 台南有條件開放夾娃娃機店 04:102021/08/10 地方新聞 山林觀光、游泳池 有條件鬆綁 維持二級警戒 社大、樂齡學齡中心、社區關懷據點重新開放 04:102021/08/10 焦點要聞 北市稽查餐廳內用 105家限期改善 04:102021/08/10 地方新聞 有錢人赴美打疫苗8人確診 醫嘆這句曝染疫原因 20:582021/08/09 生活 生活熱門新聞 直播》高端救急「提前交貨500萬劑」 陳時中最新說明 - 生活 衣服曬不乾怎辦？他曝用這個比除濕機強：有太陽的味道 - 生活 8／16前打不到第2劑！最早一批「莫德納孤兒」哭哭 - 生活 - 旺報 北市餐廳又有確診足跡 曾赴天母義麵屋、早餐店 - 生活 疫苗空窗期要不要打高端 專家一比喻神解答 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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