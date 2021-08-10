北市衛生局公布個案15892確診足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市今日公布確診個案足跡，其中案15891在8月8日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案8月5日下午1點20分曾到過天母的義麵屋停留1小時，8日已完成清消，8／9-8／11停業；6日早上9點50分至10點30分曾到過北投區仟人活力早餐店8／9已完成清消，8／9-8／11停業。

另一名個案15892在8日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案曾在8月4日上午4點半到7點到過北市大安區國聯大飯店，9日已完成清消。