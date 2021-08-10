河南《鄭州日報》10日報導，從7月23日至10日，鄭州市車管所已查驗報廢機動車5934輛，為加快這次洪澇災害報廢車輛處置作業，減少民眾財損、減少群聚、全力抗疫，已簡化辦理機動車報廢流程，「零跑腿」辦理機動車報廢註銷業務。據統計，至8月1日18時，特大暴雨已致鄭州全市292人遇難，失蹤47人。災情最嚴重的京廣路隧道，就有約600部車輛減頂。

據報導，針對亟待解決的泡水車輛報廢問題，鄭州市公安局車管所已推出機動車註銷業務「零跑腿」服務，受損報廢車輛所有人，只需撥打機動車回收企業電話，工作人員會到車輛所在位置免費拖車。註銷業務辦理後，回收證明和註銷證明第一時間會免費郵寄至機動車所有人手中，確保受損車輛所有人能及時對受損車輛處置理賠。

據統計，從7月23日至今，車管所已查驗報廢機動車5934輛，解答各類車輛業務諮詢50000餘次。在報廢機動車老號牌重新啟用上，車主可根據使用年限，按步驟辦理：原機動車號牌使用不滿一年，對登記在同一機動車所有人（個人或者單位）名下同號牌種類的非營業車輛，可以申請車輛間互換機動車號牌號碼，一年內同一車輛可以變更一次號牌號碼。