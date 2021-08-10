現代人觀念逐漸開放，也使得不少人的尺度越來越開。奈及利亞一檔實境秀的最新一集節目中，其中一名頗具爭議的21歲女性成員，竟不顧鏡頭還在拍，便在眾目睽睽之下拉開裙襬，伸手自我歡愉，讓所有人看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，奈及利亞的實境秀節目「Big Brother Naija」找來了多名男女成為室友，並透過鏡頭紀錄他們私底下的生活，最後決定誰能夠繼續待在節目中，廣受觀眾好評。

但在近期播出的節目中，其中一名21歲的女性成員安潔史密斯（Angel Smith）竟不顧鏡頭自顧自的撩起裙襬，將一隻腳放在床上，接著雙腳大開將左手伸進裙中疑似「自我歡愉」，而且節目竟照常播出，讓觀眾全看傻眼將畫面拍了下來在網路上瘋傳。

不少網友看到後紛紛批評「太誇張了，她不知道自己在幹嘛嗎？」、「在節目中就搞這麼鹹濕」、「她不知道鏡頭還在拍嗎？還是她以為這段會被剪掉」、「雖然是真人秀節目但也太真了」；不過也有粉絲跳出來認為，安潔史密斯只是在抓癢，無須過度放大她的行為，引起兩方筆戰。

然而安潔史密斯過去也曾在節目中，與另一名男星聊著聊著就忽然深情擁吻了起來，完全無視現場的所有人；先前她也曾不穿底褲就上節目錄影，種種誇張的行為都讓人看得瞠目結舌。