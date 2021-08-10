高鐵宜蘭站選址一波三折，前交通部長林佳龍任內原定4月敲定，又延宕到7月底，但迄今仍未拍板，今天（10日）民進黨宜蘭縣議會黨團呼籲中央，尊重專家學者評估，盡速頒布站址，宜蘭縣長林姿妙也盼中央趕快核定，以推動宜蘭發展與建設。

高鐵宜蘭站選址從北到南有四城站、宜蘭站（宜蘭火車站）、縣政中心站、羅東站等4處，民進黨今天舉行「建請行政院盡速頒布高鐵宜蘭站址記者會」，黨團總召陳俊宇說，從鐵道局的資料來看，宜蘭站是最適合。

陳俊宇指出，宜蘭站經濟效益高、搭乘人數最多，與台鐵共站有利營運調度，又鄰近轉運站轉乘方便；四城站範圍有文化遺址，且須拆遷573棟私有建物，宜蘭站僅拆48棟。他強調，並非是堅持要宜蘭站，而是希望行政院決策單位可以尊重專家看法。

他表示，縣府先前明確對外公布可以設在縣政中心站，但經過中央評估，有區段徵收時間較久等問題，縣政中心可能成為設站的替代方案，但林姿妙縣長對站址沒有很明確方向，這對縣民來說是令人擔憂的一件事，希望林姿妙正視高鐵站的問題，不要讓縣民猜疑與留有想像空間。

林姿妙說，縣府之前說設在縣政中心前，是因為鄰近縣府、縣議會、宜大育成中心，竹科宜蘭園區…等處，且腹地寬廣，「只要尊重專業，高鐵延伸到宜蘭縣，我們都歡迎！」盼中央可以趕快核定，推動宜蘭縣的交通建設。