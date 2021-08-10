華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員富奈奧爾（Matthew P. Funaiole）、白穆德斯（Joseph S. Bermudez）與哈特(Brian Hart)，4日撰文分析大陸094型核動力彈道飛彈潛艦。文中指出，094型搭載的巨浪2型潛射彈道飛彈，即使無法攻擊美國本土，但仍可威脅關島、夏威夷與阿拉斯加，使其成為陸首個可信的海基核嚇阻力量；然而，噪音、準則限制、與指管技術等限制，讓陸想與先進海軍相匹敵仍有一段路要走。

隱身在海南島南部的榆林海軍基地，是中國大陸最重要的軍事設施之一。該基地座落在風景如畫的三亞度假勝地附近，基地東部駐紮大陸核動力彈道飛彈潛艦艦隊。與航空母艦、驅逐艦及其他大型水面艦不同，潛艦長時間「處於視線之外」，故難以追蹤與分析。

Satellite imagery from July 15 shows two Type 094 nuclear-powered ballistic missile submarines and two Type 093 nuclear-powered attack submarines docked at China’s Yulin Submarine Base.



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然而，2021年7月8日的一張商業衛星照，卻捕捉1艘返回榆林港的大陸094型核動力彈道飛彈潛艦。儘管部分為雲層所阻，至少還可以看到潛艦設施中還有另1艘094型潛艦。7月15日的照片則更為清晰，並顯示2艘094型與093型核動力攻擊潛艦分別停泊在4個碼頭之中，而碼頭附近則有地對空飛彈陣地保護。

Satellite imagery from July 15 shows two Type 094 nuclear-powered ballistic missile submarines and two Type 093 nuclear-powered attack submarines docked at China’s Yulin Submarine Base.



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094型是大陸海軍中唯一專司核飛彈發射的潛艦。根據五角大廈分析，該平台是大陸首個可信的海基核嚇阻力量。目前大陸已有4艘094型潛艦，以及2艘094A型。首艘094型的船體於2000年初完工，數年後正式加入海軍服役。最新的一艘於2021年4月，在習近平主持儀式下正式服役。當時還有075型兩棲攻擊艦、055型驅逐艦，分別代表大陸海軍最先進的2艘水面戰艦，正式加入不斷成長的艦隊。

文中指出，094型(與094A型)能攜帶12枚巨浪2型潛射彈道飛彈，每枚可搭載1枚核彈頭，射程約在7200至9000公里間。如果自大陸附近海域發射，射程涵蓋俄國與印度；儘管不能直抵美國本土，但仍可威脅關島、夏威夷與阿拉斯加。

094型雖然比大陸第一艘彈道飛彈潛艦有著明顯進步，卻仍有若干瑕疵。根據美國海軍情報局的報告，094型比蘇聯於1976年首次下水的Delta三型彈道飛彈潛鑑的噪音更大，而094A據信針對隱匿性又進行一系列的設計改良。

北京目前正研發下一代核動力彈道飛彈潛艦，即096型，這將進一步強化共軍海基核嚇阻力量。096型預計將配備尚未正式使用的巨浪3型潛射彈道飛彈。據估計，新型的潛射彈道飛彈射程超過9000公里，並攜帶可獨立瞄準的多彈頭飛彈。五角大廈評估，到2030年時，大陸海軍將擁有8艘由094與096型構成的核動力彈道飛彈潛艦部隊。

為強化自陸地、海面與空中發射核飛彈的核三位一體能力，大陸不停強化核動力彈道飛彈潛艦計畫。擁有核三位一體能力大大提升一國在核嚇阻中的生存能力，並為其軍事領導人提供數種不同的打擊選項。龐大而複雜的陸基飛彈彈藥庫結合新興的空射核嚇阻力量，大陸的核動力彈道飛彈潛艦讓其核三位一體，與美國、俄國的差距逐漸縮短中。

儘管大陸在核打擊力量上取得可觀的成就，但094型仍面臨數項嚴峻的挑戰。其一，為對遠離中國大陸的地點形成可信的嚇阻，094型潛艦須穿越關鍵水道，但其噪音恐讓自身位置完全暴露在敵人反潛力量前。其次，準則限制同樣也成為搭載核彈頭的大陸潛艦，無法定期執行嚇阻巡邏的罩門。長期以來共軍不願在承平時期部署核彈頭，而是選擇將彈頭與搭載平台分置，有事時再加以安裝。再者，大陸軍事高層還須確保與維護一套安全、牢固、可靠的指揮管制技術與程序；即使已經有數十年核動力彈道飛彈經驗的海軍，這也是十足壯舉。

隨著可信賴的海基嚇阻力量建成，094型潛艦已成為大陸不斷前進的核武現代化之關鍵要素；即便如此，大陸的核動力彈道飛彈潛艦還須更多成長，才足以與其他先進海軍相提並論。