新北市政府高灘地工程管理處舉辦「你的 名字－沐心池榕樹命名活動」第二階段網路票選即將開跑，時間自8月12日至8月31日止，有機會獲得超商禮券200元。

新北市水利局表示，第一階段樹名發想投稿已於5月初截止，在大家的熱烈參與下，短短十四天即募集到683件作品，先前因5月中疫情嚴峻而暫緩辦理活動，近期疫情逐漸趨緩，故本活動第二階段網路票選亦將重新啟動。

主辦單位評分遴選出10件作品包括「心之向榕」、「沐心向榕」、「榕王爺爺」、「沐沁榕」、「百沐榕」、「沐心榕」、「忘憂樹」、「四季爺」、「百年沐榕」及「沐榕伯」。

水利局指出，只要參與投票亦有機會獲得超商禮券200元(投票獎50名)，歡迎大家來替自己心目中的理想樹名投票，想了解更多活動細節請參考活動官網(網址：https：／／feversocial.com／hrcmntpc／18776)。

水利局表示，樹林河濱公園旁的人氣打卡秘境「沐心池」，已於今年1月正式對外開放，周圍除了有布滿烏心石的雙林步道，及讓人眺望大漢溪河畔的休憩躺椅外，旁邊還座落著一棵逾百年的大榕樹，讓經過的民眾可以在樹下休息乘涼、欣賞沐心池的美景。

想親眼一睹百年榕樹風采的朋友們，沐心池位在樹林區館前路(0k＋600)旁，若是開車前往，可停至柑園河濱公園停車場，步行約400公尺即可抵達；若是騎乘自行車前往，可沿著大漢溪自行車道騎乘(約在15.6k處)。