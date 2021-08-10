隨著楊敬敏跟台新夢想家的合約期滿，他也正式成為自由球員，接下來將去哪隊效力目前還沒辦法公布，不過先前早已傳出他應該還是會繼續留在PLG打球，而非跳槽另一職籃聯盟T1，無論如何隨著楊敬敏決定去處，也將牽動整個PLG的戰力版圖。

以下是夢想家新聞稿，「福爾摩沙台新夢想家球團10日宣佈球員楊敬敏合約期滿，正式離隊成為自由球員。楊敬敏於2019年結束中國男子籃球職業聯賽（CBA）七年旅外生涯返台，並加盟台新夢想家（原為寶島夢想家）拚戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），上季轉戰P.LEAGUE+，例行賽出戰19場，繳出13.4分、5籃板、3助攻的表現，不但於開幕戰中砍下30分、創下聯盟第一分的紀錄，更屢次扮演球隊致勝的重要功臣，成功帶領球隊挺進總冠軍賽。

PLG元年總冠軍賽首戰對決臺北富邦勇士時，楊敬敏攻下23分10籃板10助攻，成為聯盟史上本土第一位、總冠軍史上第一位達成大三元成績的本土球員，最終也幫助球隊拿下關鍵勝利。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，非常感謝楊敬敏於這兩季對夢想家的付出，他除了具有精湛的球技之外，也擁有自律的態度及強大的意志力，在場上場下皆是位優秀的領導者，不僅協助年輕小將成長，對於夢想家及台灣籃球的貢獻更是功不可沒。

韓駿鎧表示，雖然未來無法與敏哥繼續攜手奮戰，但很開心夢想家能與敏哥一起締造許多值得留念的歷史紀錄，球團全體隊職員衷心祝福敏哥未來的發展一切順利， 也期待能看到他持續於球場上再創高峰！」