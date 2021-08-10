新北蘆洲一對李姓夫妻，因為居住的房子老舊，到三重找一名呂姓裝修業者翻修，不料工程款付了130萬元後，房子施工到一半呂姓業者就消失不見蹤影，現在一個頭兩個大，不知如何是好。

據了解， 李姓夫妻當時找上呂姓業者翻修愛巢，雙方談好工程裝修費總計140萬元，約定109年11月20日動工，110年5月31日完工，談好後，李姓夫妻先後付了頭款與工程款130萬元，沒想到房子還沒完工，呂姓業者就人間消失。

據「三立」報導，李姓夫妻在房子動工當天，先支付6成工程款，進行到一半再付3成，驗收時再付10萬元尾款，房子翻到一半，驚覺呂男失聯，只好找住宅消保會尋求協助，住宅消保會創會理事長吳翃毅，看了雙方合約，認為內容多有模糊之處，其中最嚴重的就是「價金支付」方式與日期，即呂男以傳統裝修的「3331」收費方式，也就是簽約3成、材料進場3成、施工中途3成、尾款1成。

住宅消保會到現場查驗後發現，工程進度僅達6成，施工品質相當粗糙，認為有諸多缺失，第一次協調電話聯絡呂男都不接，目前正在聯繫進行第2次協調中。針對此案，吳翃毅建議消費者，裝修房子之前必須慎選業者，畢竟裝修經驗一輩子可能只1、2次，且金額動輒上百萬，一旦選錯業者就發生類似李姓夫妻的糾紛。