台股今(10日)在電子權值股走弱，傳產、金融無力撐盤，航運族群午盤紛紛落水下，指數開高走低，跌破17400點，終場加權指數以17323.64點作收，下挫161.51點，成交值仍僅3500億元。

周一(9日)美股漲跌互見，道瓊指數下跌106點，台股開盤上漲7.3點，以17492.45點開出後，指數早盤翻黑，隨即一路往下，跌破17400點，午盤後再殺一波，指數回測17300點關卡，退守季線。

台積電、聯電開盤都小漲，股價很快翻黑，昨日拉尾盤的台積電盤中下跌6元，跌幅1%，聯電一度跌至59.2元，跌幅逾4%，大立光今除息，每股配發91.5元現金股息，股價表現相對強勁，一度往上至2790元，上漲60元，填息率達6成。

航運族群早盤扮演撐盤角色，午盤股價紛紛由紅翻黑，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海最後都落水，長榮收在139.5元，陽明收在130元，萬海收在225元，跌幅都逾1.75%。

傳產的塑膠、鋼鐵、造紙、橡膠股以及金融族群同樣表現弱勢。