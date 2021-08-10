歷經三任市長延宕未解的大安媽祖文化園區興建媽祖神像案，近期傳有企業計畫捐贈銅雕媽祖神像，日前引起大甲、大安及外埔區里長連署反對；市議員施志昌、林炘烽10日請出銅製、鐵製及石製媽祖神像，要求副市長陳子敬、觀旅局長韓育淇簽署保證20年無安全疑慮，並提供20年維護成本承諾同意書，別讓銅媽祖變綠媽祖。

大安媽祖園區斥資6.29億元，自2017年底完工。施志昌說，前年初水電測試運轉完成，獨缺一尊媽祖雕像，使得整個園區停擺閒置已經快3年，外界譏為3星蚊子館，歷任3任市長仍未完成。現傳有企業要捐贈銅製媽祖雕像，甲安埔民眾疑慮與連署要求捐贈方要提供後續維護。

施志昌指出，大安區靠海空氣中鹽份高，銅製雕像易受海風侵蝕生鏽，大安媽祖文化園區的媽祖雕像高達30公尺以上，維護不易；後續可能每年維護費用高達數千萬，一旦維護不佳導致銅生鏽，到時候媽祖成為臉綠媽祖，恐怕不到10年就有損壞及安全疑慮。

施志昌強調，大安媽祖神像材質不設限，要市府考慮後續安全維護及成本，如果採用銅製雕像等到建設完成，盧市府任期也所剩無幾，可能要到下一個任期，應要求捐贈方提供20年保固與負擔維護，以免後續又成為「爛尾」建設。

市府觀旅局長韓育淇說，觀旅局尊重議會決議，目前朝向民間募款設置媽祖雕像，大安媽祖計畫高度30公尺，神像材質引人關注，主要是安全考量，市府未設限一定要何材質。