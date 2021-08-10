我國自購9.96萬劑莫德納疫苗前天送達，這波疫苗該如何運用、優先對象為何，指揮中心都還沒有決定。對此，精神科醫師沈政男說，當然要留給醫護混打用，因為這10萬劑給一般民眾打，也提升不了多少疫苗覆蓋率，反而給醫護打還可築起對抗Delta的長城。

沈政男昨天在臉書發文表示，10萬劑的莫德納疫苗來了，該如何運用，中央流行疫情指揮中心尚未定案。但依照他的看法，當然是留給醫護人員混打，因為台灣第一劑疫苗的覆蓋率已達35％，除非一次來個上百萬劑，否則10萬劑給一般民眾打第一劑，幾乎增加不了什麼覆蓋率。反之，將這10萬劑疫苗留給醫護人員打，就可以有效築起對抗Delta變種病毒的醫療長城。

另沈政男也提到，去年有「我OK，你先領」的口號，但是今年怎麼沒有「我OK，你先打」的口號呢？只能說大難來臨時，隨人顧性命啦！

國產疫苗靠「免疫橋接」通過認證，讓不少民眾質疑可信度，沈政男指出，也有人說「韓國也有接受免疫橋接」，所以其實不用做第三期試驗，就可以發展國產疫苗了。對此，他則是吐槽道「歹勢，人家已經有國產疫苗申請第三期了，不像台灣連一支都沒有，就在那邊說要免疫橋接。」