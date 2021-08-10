由網易製作、龍邑遊戲代理的開放世界．末日生存遊戲《明日之後》年度大型更新已於8月6日正式上線，玩家除了可以化身為混屍人，擁有標誌性的外觀、使用強大的喪屍力量，透過神秘混屍人組織「破曉」的出現，全新「破曉」系列副本也堂堂登場！

「破曉」是由七位強大的混屍人組成的神秘組織，並由首領「血獅・尤里」率領，現蹤渾沌的末日世界。成員擁有鮮明的個性，強大的實力，吸引玩家對他們的故事產生好奇，想要一探究竟！目前玩家能在「黑珍珠城堡」及「萊文市體育場」副本分別與夜豹·特蕾莎、白猿·李、灰犀·尼古拉斯三位破曉成員正面交戰，而剩餘的成員也將在未来一一出現在玩家面前。

「黑珍珠城堡」追尋奧利維亞下落 正面對峙夜豹．特蕾莎

當玩家追隨奧利維亞的線索而來到黑珍珠城堡時，發現了奧利維亞的蹤跡，同時也遇見了第一位破曉成員「夜豹．特蕾莎」。特蕾莎拒絕透露奧利維亞的下落，甚至將玩家關在房間內，使用「爆糖小熊」攻擊！在戰鬥的過程中玩家終於找到躲藏中的奧利維亞，正準備將她帶走時，特蕾莎狂暴變身，並開始追擊玩家，引爆最終的BOSS大戰。

隱藏在天真背後的殺機──夜豹．特蕾莎

特蕾莎有著天真爛漫的一面，將奧利維亞視為好友，為她製作馬鞍鞦韆，並用肚子塞滿糖果的小熊討她歡心。不過她也非常的危險，一旦認為有人試圖搶奪屬於她的東西，就會露出兇狠獸性的一面，毫不留情的將敵人撕裂！

夜豹．特蕾莎

特蕾莎製作了肚子裡裝滿糖果的玩偶送給奧利維亞，當她向玩家拋擲這些玩偶，玩偶肚子裡的就不再是甜蜜的糖果，而是殺傷力極強的炸彈。面對這些「爆糖小熊」的攻擊，玩家只能快速奔跑躲避，避免被擊中。

假如玩家試圖帶走奧利維亞而觸怒特蕾莎，她將會變換型態追擊敵人。戰鬥中的特雷莎擁有「豹」的特質，能夠進行輕盈的跳躍及敏捷的移動。遭受「狂暴追擊」的玩家需要藉由跑酷來全力逃離。

變異形態下的特蕾莎

變異形態下的特蕾莎還會利用敏捷的移動能力跳躍至空中，並藉由吊燈來回跳躍或是左右晃動，在抓準時機時便會對玩家發動攻擊，玩家務必要小心這來自空中的猛攻！不過她在吊燈之間來回跳躍的過程中，若目的地發生移動，則會跳躍失敗，掉落地面滾成一團。抓住這個弱點開展進攻，將是玩家擊敗夜豹．特蕾莎的關鍵！

「萊文市體育場」人質交換危機湧動 迎擊灰犀與白猿最強搭檔

黑珍珠城堡的艱難一戰後，奧利維亞最終還是被夜豹．特蕾莎帶走。為了解救奧利維亞，商隊成員欲利用混屍人「芬裡爾」與破曉組織在「萊文市體育場」交換人質。等待破曉首領「血獅・尤里」出現的同時，玩家將與混屍人小隊進行交戰。終於當血獅・尤里出現，準備與商隊進行人質交換之時，卻發現破曉的另一名成員「青蛇·雪麗」早已扮作商隊成員潛入我方，並趁亂放走了芬裡爾。人質交易正式宣告失敗，破曉組織帶著奧利維亞離開，並留下白猿·李和灰犀·尼古拉斯兩位成員斷後，看樣子是不打算讓玩家輕易離開！

強大而堅毅的最強戰士──灰犀．尼古拉斯

尼古拉斯被稱為破曉成員中最強的戰士。他性格溫柔，將夥伴的生命看的比自己還重。擁有一身銅筋鐵骨，骨頭可以在離開身體後自行增長，並任意變化為各種形狀。

灰犀．尼古拉斯

尼古拉斯背後的「骨翅」是他的武器，技能多為範圍攻擊，並帶有擊飛的效果。在副本戰鬥開始進行時，玩家務必要小心他的範圍技能，注意不要被擊中，同時伺機削弱他的血量。

擁有驚人感知力的劍聖──白猿·李

白猿．李，擁有極其強大的戰鬥能力，神經與肌肉異常敏感，能捕捉到周圍環境的變化，並因強大的肌肉控制能力，擁有卓越的速度和力量。

白猿．李主要使用劍做為攻擊武器，能夠快速移動、穿梭到較遠距離的玩家身邊，並發動攻勢。還會能放出矩形範圍的「衝鋒斬」、「劍氣爆發」，對玩家造成AOE範圍傷害。而在進入變身狀態之後，白猿.李的傷害能力還將大幅提升，玩家若直接面對其攻擊，將會被瞬間秒殺。

白猿·李

持續消耗成員血量 對決雙戰士聯合攻擊

當尼古拉斯血量削弱到一定程度時，白猿·李便會加入戰局，和尼古拉斯展開聯合攻擊。尼古拉斯會跳起飛向空中，在空中以技能攻擊輔助，而白猿·李會在自身周圍產生劍陣範圍技能。如果玩家冒然闖入劍陣之中，將會受到尼古拉斯的空中俯衝攻擊。

面對這樣一對最強搭檔，玩家是否還有勝算？應該如何突出重圍？歡迎玩家去往遊戲內揭曉。

神秘混屍人「破曉」組織，由首領血獅・尤里率領，成員各個個性鮮明、身手不凡，整體組織擁有極其強大的力量。然而，目前尚無任何情報顯示他們的立場是什麼，目的為何。只要妨礙到破曉的行動，不論是人類還是混屍人，都會被視為敵人。這個組織隱藏著什麼不為人知的秘密？成員背後還有什麼樣的故事？後續版本中，玩家將進一步與破曉組織接觸，一步一步揭曉他們的秘密！